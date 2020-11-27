伊朗谴责以色列为挑起战争暗杀其核科学家，发誓为“苦涩而沉重的一击”复仇

11月27日星期五，伊朗外交部长扎里夫宣布，“恐怖分子们今天杀害了伊朗一名杰出的科学家，有重大迹象显示以色列在这一丑恶行径当中扮演了角色，这显示了凶手的极端好战”。

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扎里夫呼吁国际社会“谴责这一恐怖主义行径，同时停止双标”。伊朗武装部队参谋长巴格里则预言，有“可怕的复仇等待着恐怖主义集团和其幕后主使”。伊朗伊斯兰共和国通讯社引述巴格里的推特称，“穆赫辛-法赫里扎德的死亡是沉重而苦涩的一击”，“涉事人员一天不受到惩罚，伊朗人民将一天不会罢休”。伊朗最高领导人军事顾问胡赛因-德甘指责以色列“试图通过暗杀，挑起战争”，“以色列的赌徒盟友（指特朗普政府）政治生涯不久就要结束了，锡安主义者们因此试图给伊朗加压，制造全面战争”。智库“欧洲对外关系委员会”也有专家艾利-格兰马耶评价认为，“这起杀人行动背后的目的并不是阻止伊朗开发核计划，而是为了破坏外交：近期美国高层出访以色列和沙特，这些酝酿着对伊朗的挑衅，可能会让拜登未来的外交努力复杂化”。

今日早些时候被伊朗国防部确认身份的袭击受害者，正是59岁的伊朗国防部下属的科研与创新局负责人穆赫辛-法赫里扎德。穆赫辛-法赫里扎德曾经被以色列总理内塔尼亚胡称为“伊朗核武器计划之父”，内塔尼亚胡暂时还未就其死亡置评。而美国则在2008年针对穆赫辛-法赫里扎德发起制裁，谴责他与伊朗核武器计划发展有关。而引发其死亡的事件发生在德黑兰东部的阿布萨尔德市，当时一辆黑色尼桑皮卡载有伪装成木头的爆炸物，在穆赫辛-法赫里扎德乘坐的汽车前方爆炸，据伊朗国防部称，这个时候，穆赫辛-法赫里扎德已经受到重伤。紧接着，另外一条路上的一辆汽车当中的武装人员，迅速朝穆赫辛-法赫里扎德乘坐的汽车补射子弹，与穆赫辛-法赫里扎德的保镖们激战。医护人员没能把他从死神手里夺回。