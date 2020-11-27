加拿大指派硬核将军统领新冠疫苗配发，明年9月前为大部分加公民注射疫苗

11月27日星期五，加拿大总理特鲁多宣布，该国的新冠疫苗配发工作将由作战经验丰富的将军丹尼-福尔丹负责，并称“新冠疫苗接种工作，将会是加拿大历史上最重要的一次，这次的行动也将会是第二次世界大战以来，加拿大最重大的动员计划”。

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福尔丹将军将指挥加拿大公共健康局内部新成立的国家运作中心，对疫苗配发和接种进行统筹。加拿大军队也将动员起来，在物流等领域，为尤其是原住民族群和农村地区民众提供服务。他目前是加拿大军队间行动指挥部办公室主任，在其漫长的军旅生涯中，他曾在北约框架下指导伊拉克军队的培训，以及加拿大驻阿富汗军队的培训，还曾经赴波斯尼亚开展任务，在联合国加拿大蓝盔部队中服务。

根据加拿大公共健康局方面的前瞻，预计第一批新冠疫苗将会在2021年年初抵达加拿大，前三个月当中，大约有8%的加拿大人口，即3百万人，将会接种新冠疫苗。特鲁多表示，“如果一切运转正常，我们将有可能在明年9月之前，为大部分的加拿大公民注射新冠疫苗，这个可能性目前看来是比较大的”。

加拿大政府已经为全国约3800万民众预约了超过4亿支新冠疫苗，涉及全球7家实验室。截至发稿，加拿大统计到与新冠病毒有关的死亡人数累计11856人，累计感染者356244人。