法国调查推特上的新闻操控现象: 中国相关话题是新冠

11月25日星期三,根据相关数据收集源,法国高级视听委员会发布了一份有关推特法国的研究报告,关注了新闻操控的现象，其中除了犯罪，移民，格蕾塔，以色列与巴勒斯坦，娈童，伊斯兰，共济会等各样主题之外，也有中国疫情。

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法国高级视听委员会在报告中指出，的确，真实新闻的订阅用户数量远远超过非真实或者欠缺真实度的新闻账户，但后者的粉丝却比前者要远来得活跃，因此“传播假消息的能量也是更加充足”。委员会表示，这些粉丝的账户之间有着很大的相似性，有很多“阴谋论者，他们之间结成了一张很密集的信息网，导致虚假信息传播提速”。

法国高级视听委员会负责经济与前瞻事务的研究主任克里斯托弗-库赞称，“另外还存在一个问题，那就是提供真实新闻的账户往往不会去跟进反击虚假信息，而这显然是一个对社会博弈与民主十分重要的环节”。此外，“在某些领域，传播真实度存疑消息的用户当中，80%都订阅着真实新闻账户，这并不令人惊讶，因为他们也很关注时事，但却并不妨碍他们去传播虚假信息”。

库赞还提到，“在2020年1月到3月之间，发现了似乎有来自中国的海量信息内容通过付费方式来增加阅读量，用来给中国政府抗击新冠疫情的方式做大外宣”。有关中国，这份报告还对“辛普森一家”电视剧对“疫情会通过包裹从中国传出”的预言，“新冠病毒是否已经在2003年在美国被研制”，“中国如何在新冠疫情期间做大外宣”等在社交网络上火热的话题做了研究。