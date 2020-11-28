伊朗核科学家被暗杀，拜登恐接手烫手山芋

正当伊朗哀悼死于公路袭击暗杀的核科学家穆赫辛-法赫里扎德之际，国际上也出现担心的声音，近期系列中东事件，恐将会让拜登上任之后接手的伊朗事务，更加烫手。

广告 继续浏览后续

59岁的伊朗核科学家穆赫辛-法赫里扎德之死，招致伊朗政府强烈反应，并指控以色列试图通过“杀人，来散布恐慌”，并誓言反击报复。美国政府虽然没有官方置评，但特朗普在推特上转发了一条以色列记者撰写的消息，消息当中指出，“穆赫辛-法赫里扎德曾经是伊朗秘密军事计划之首，多年以来受到以色列情报及特别行动局的特殊注意，他的死，给伊朗造成了重大的心理以及相关专业领域的重击”。

美国国务卿蓬佩奥刚刚结束对以色列的访问，本周五又宣布对4家中国和俄罗斯公司发起经济制裁，谴责这些公司支持过伊朗核计划的发展。法新社华盛顿站引述一名不愿曝光身份的美国国务院高层的话称，“这一届（特朗普）政府无论如何也要执政到明年1月20日，肯定会继续落实其相关政策，直到最后一刻”。他还表示，“希望美国下一届政府能够好好利用这股力量，迫使伊朗变成一个正常的国家”。

然而已经有许多美国政治分析人士开始担心，特朗普政府任期内，给下一任政府留下与伊朗的外交遗产，恐怕会让拜登上任之后接手一个烫手山芋。毕竟，拜登“希望给予伊朗一条守信用的道路，重回外交途径，使美国重新加入伊朗核协议”。中情局前局长约翰-波里南指出，“穆赫辛-法赫里扎德被暗杀，是一起非常危险的犯罪，有可能会导致地区出现致死性的报复和新一轮的冲突”。他敦促伊朗“抵御住想要报复的欲望，等待负责任的美国领导人重返国际舞台”。

有关穆赫辛-法赫里扎德被暗杀，德国外交部发言人表示，“在美国新政府履职之前的几个星期前，务必留好余地，能够以后和伊朗解决伊朗核计划相关的分歧与冲突”。乔治华盛顿大学教授本-弗德曼也认为，“这一起暗杀很有可能帮助到伊朗想要获得核武器的强硬派，这也是针对美国外交努力和美国利益的一次破坏”。奥巴马时代外交顾问本-罗德则认为，“这一暗杀是为了破坏美国新政府和伊朗之间的外交关系，这一长期冲突必须早日停止”。

然而也有观点认为，穆赫辛-法赫里扎德之死，有可能会帮助拜登和伊朗谈判。保守主义智库“保卫民主基金会”主任马克-杜博维茨指出，“距离拜登上任还有两个月，美国和以色列完全有可能利用这段时间给伊朗制造相当严重的麻烦，而后拜登政府可以以此，和伊朗谈条件”。