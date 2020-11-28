加拿大禁止向美国出口多种治疗新冠药物

11月28日星期六，加拿大政府宣布，前一日已经下达指令，禁止向美国出口一些尤其是和治疗新冠病毒感染有关的药物，涉及病毒治疗药物，生物制品和部分管制成分，相关在加拿大拥有销售许可证的药店企业，批发商和分销商，需要向加拿大政府提供信息，以便后者衡量加拿大国内相关药品的短缺风险。

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加拿大政府下达这一禁令之前，美国已经宣布开始执行一项改革，允许从外国进口一些药物，以期药物价格下降。这主要将使得美国药店和药品批发商从加拿大进口部分需要医生处方的药品。加拿大卫生部是这样在一份公告当中解释的。公告称，“这一措施得到了美国的强力支持，一旦业界开始照此运转，将会加剧加拿大目前已经严峻的药品短缺”。卫生部长表示，“加拿大医疗和健康系统至关重要，加拿大人将会保护它”。

根据加拿大卫生部的说法，目前加拿大在全球药品销售市场上占比仅有2%，而美国则占44%；然而加拿大从国外进口的药品占到其药品总量的68%，另外自从2017年以来，大概44%的加拿大市面所售药品“至少出现过一次短缺现象”，新冠疫情的蔓延，让短缺的情况雪上加shuang。