疫情下 加拿大将两只大熊猫提前返还中国

受新冠疫情及伙食供应短缺影响，旅居加拿大卡尔加里动物园的两只大熊猫“大毛”、“二顺”当地时间11月27日登上飞机，提前返回中国。

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加方作出的这一决定比当初计划的大熊猫归国时间提前了2年多。卡尔加里动物园今年5月中旬宣布，受新冠疫情影响，鲜竹供应链遭遇挑战，园方不得不作出将熊猫提前送回中国的艰难决定。但因国际旅行受限，延宕约半年后两只大熊猫方成行。此行前，卡尔加里动物园为它们准备了充足的旅途餐食。动物园通过脸书表示，预估每只大熊猫在飞行途中将各消耗约100公斤的鲜竹。园方还为它们准备了饼干、苹果和梨等。

动物园还在脸书上实时更新大熊猫的行程。有网民留言表达对它们的怀念，称这是“喜乐参半”的一天。据了解，动物园派出了两名女保育员随行护送大熊猫回国。她们于本周稍早时赴埃德蒙顿接受了新冠病毒检测。而在抵达中国和返回加拿大时，她们都需进行为期14天的隔离。

根据中加两国政府协议，成都雄性大熊猫“大毛”和重庆雌性大熊猫“二顺”于2013年3月赴加拿大，原计划旅居10年。它们先在多伦多生活了5年。其间，“二顺”借助人工授精技术于2015年10月生下龙凤双胞胎“加盼盼”和“加悦悦”。2018年3月，4只大熊猫迁居卡尔加里。今年1月，已满4岁的“加盼盼”“加悦悦”依协议先行返回中国，以加入大熊猫繁育计划。