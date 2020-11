被指支持伊朗核计划 美国新制裁中、俄四家公司

美国国务卿蓬佩奥周五(11月27日)宣布对四家被指支持伊朗发展核计划的中国和俄罗斯公司实施经济制裁。

据法新社报道,蓬佩奥周五在一份推文中说,“美国已经对支持伊朗核计划的中国和俄罗斯四家公司实施了制裁”。

四家受制裁公司是成都贝斯特新材料有限公司(Chengdu Best New Materials Co., Ltd.)、淄博艾利默贸易有限公司(Zibo Elim Trade Co., Ltd.)两家中国企业;以及尼尔科集团(Nilco Group)和埃勒孔股份(Joint Stock Company Elecon)两家俄罗斯公司。

美国国务院声明指,这四家企业被控“向伊朗发展核导弹计划提供敏感技术和设备”,未来两年将受到美国政府限制援助和出口。制裁于25日实施。

蓬佩奥强调,“我们将继续利用所有的制裁手段,以防止伊朗增加其核能力。”

美国总统特朗普2018年退出了此前美国与伊朗签署的旨在阻止伊朗发展核武的国际协议,理由是协议力度不够,此后即开始以“最大施压”政策之名恢复对伊朗实施全面制裁,同时针对任何不遵守美国伊朗政策的国家和企业展现其制裁的决心。