三角关系：德国既要在中国面前维护自身利益，又要不做美国的哈巴狗

新冠疫情加剧了世界大国美国和中国之间的冲突。美国新总统拜登也对中国表示强硬。德国《每日镜报》就如何处理美中关系发表了看法。

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《每日镜报》发现，中国通过口罩外交来显示自己集权体制的优越，并以此来转移人们对其香港和台湾政策以及对中印冲突的关注。国际秩序受到威胁。但如果美中冲突燃烧起来，这将使世界经济瘫痪，使重要的环保合作受到阻拦。这迫使欧洲人做出选边站的决定。

欧盟很长时间尝试躲避大国地缘政策的冲突。和美国不同，欧洲人认为，中国的崛起不会带来安全和民主政策的风险，而是会带来经济机遇。特别是德国政府很长时间都反对抵抗中国的政策，以便不损害德国经济在中国的运行。但很长时间以来，北京在追随一个具有进攻性的外交政策，目的是要掩埋自由秩序，分裂西方，削弱欧洲的民主。作为安全政策活动家，中国活跃在多个舞台上。中国加大了军费支出，建立了和俄国的联盟。中国监控技术和武器对外出口在不断增加。

柏林的风向目前已经有所转变。如果德国和欧盟不想成为两个大国冲突之间的玩物，那么，德国和欧盟必须既要维护自身利益，又要注意不要盲目追随美国卷入一个受到误导的争夺全球霸权的战斗。

德国应在六个战略要点上促进欧盟往以下方向发展。一，欧盟必须认真对待中国带来的安全政策风险，特别要仔细审查中国对“关键基础设施”的投资。二，欧盟应扩大和美国以外国家的民主联盟。三，欧盟应尽力阻止美中冲突升级。四，看待中国不要根据它的言论，而要根据它的行为来定。五，欧盟只有在团结一致的情况下，才能对美国和中国施加影响。第六点从长远来看是最重要的一点，即欧盟必须一直反对中国的集权体制，和中国的体制进行较量。