伊朗研究如何复仇 议会全体同意重启核工业 总统谨慎 警告莫入以色列陷阱

冒着伊朗核协议更无回头路可走的风险立刻回击，还是再等等？伊朗政界星期天展开激烈讨论，研究如何为其非常重要的核科学家穆赫辛-法赫里扎德复仇。

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伊朗伊斯兰议会里，议员们全体签署了发起复仇的倡议书，并一致同意，“面对以色列，美国和其盟友恐怖主义行为的最佳回应方式，是重启伊朗光辉的核工业，停止遵守国际原子能机构的附加条款”。但由于总统鲁哈尼前一日的谨慎，议员们考虑，最好是能够通过立法，来禁止国际原子能机构前来检视伊朗核相关设备。伊朗学生通讯社引述前革命卫队领袖，现任伊朗考鉴委员会秘书芮塞的话称，“伊朗有理由重新考虑其与核不扩散条约的关系”。伊斯兰议会议长穆罕默德-巴盖尔-加利巴夫也呼吁采取威慑和强烈报复。

伊朗总统鲁哈尼提醒称，虽然伊朗一定会报复，但“却不会掉进以色列挖的陷阱当中”。事实上，自从拜登宣布胜选美国下一任总统以来，鲁哈尼就不断发出开放的信号，展现出其愿意拯救伊朗核协议的意愿。这一协议对于伊朗来说，意味着减轻国际制裁，得到喘息。特朗普政府宣布单方面退出协议之后，重新向伊朗施加的系列制裁，迫使伊朗暂停遵守大部分协议承诺，但截至目前依旧允许国际原子能机构检查人员对相关设备进行检视。虽然拜登宣称自己有意带领美国重返协议，但他的时间并不是很多：他的上任日期是明年1月20日，而伊朗的总统选举是明年的6月18日，一旦伊朗保守派延续上一次立法选举当中的胜利大势，结果将不可预测。

根据以色列国土报的分析，“穆赫辛-法赫里扎德之死，是对拜登发出的明确信号，也昭示了以色列对美国重返伊朗核协议的反对态度”。

核科学家穆赫辛-法赫里扎德在本周五在德黑兰附近遭遇双重公路袭击，后不治身亡。根据伊朗国防部的哀悼词，穆赫辛-法赫里扎德生前是伊朗国防部下属的科研创新办公室主任，负责“反原子能防务”等事务。这个周末，伊朗多地举行了对穆赫辛-法赫里扎德的哀悼活动，葬礼将在下周一举行，地点不详。