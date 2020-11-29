动物保护团体营救79只狗狗逃脱中国狗肉餐桌到达美国开始新生活

美国的一个非盈利动物保护团体“不放弃任何一只狗狗”(No Dogs Left Behind)从中国解救了79只狗狗，让牠们逃脱中国的狗肉餐桌，于27日、28日先后到达纽约。这些狗狗已经被美国家庭收养，开始新生活。

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“不放弃任何一只狗狗”创办人贝里(Jeff Beri)说，从2017年开始，他的团队从中国的屠宰场、养殖场与非法贩运者手中，解救了上千只狗狗，其中有的狗狗已经被拔毛准备屠宰。贝里表示：为了营救这79只狗狗，他们奋斗了10个月。明年初他们将继续在中国营救120到130只面临被屠宰命运的狗狗。

贝里说，为了解救这些狗狗，他的团队跟踪那些运送狗到屠宰场的卡车，并动员中国的义工拦截。营救行动非常危险，一些义工曾在拦截过程中遭警方羁押，但他的团队不能眼睁睁看着这些狗狗死亡，因此从未停止营救行动。

当这些狗狗从中国达到达纽约，许多美国家庭从佛罗里达州、俄亥俄州、新泽西州及华府等地赶来，等候在机场准备领养。居住在纽约布鲁克林的42岁豪格(Tiziana Haug)表示，他迫不及待迎接家中新成员到来，他说：我感觉自己可以拯救一个生命。他已为这个新成员取名“史酷比”(Scooby)，整天谈论牠。来自佛罗里达州的马苏德(Maggie Massoud)说，她在社群网络看到“不放弃任何一只狗狗”发出的信息后，立即申请认养，她两天前从佛州出发来纽约，在寒风中等待待四个多小时迎回这名家庭新成员。来自北新泽西州14岁的埃文斯(Jayla Evans)和弟弟，母亲为姐弟俩领养了两只小狗，她表示，两只狗狗是她与弟弟今年最特别的圣诞礼物。