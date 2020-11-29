大选之后首次接受采访，特朗普叹打入最高法院很难

11月29日星期天，美国总统特朗普接受福克斯新闻频道连线采访，表示自己没有改变主意，“这场选举被造假”。这是总统选举之后，特朗普首次接受de采访。

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虽然已经允许美国总务署开始权力交接程序，但本周五，特朗普曾经发推特称，只有拜登能够证明“他那荒诞的8千万张选票并非欺诈或非法得来，才可以入主白宫”。星期天，特朗普在一场45分钟的福克斯新闻电视采访当中更是不断重复称，这场大选“存在着大规模舞弊现象，理应重新大选”，但也承认目前其团队的多场法律控诉都没有获胜，“我们没有被允许提供证据…我十分希望打一场漂亮的法律战，用许多证据来谈一谈许多话题”，“但是法官们并不允许我们这样做”，“我们很想要听证会，我们记录到了多种形式的舞弊，但法官们却说，这些不是证据”。

有关诉诸最高法院，特朗普称，“如果要到最高法院，那么需要他们愿意做一个非常大的决策…但问题是，我的律师们说，打入最高法院很难”。他表示，自己“拥有最好的律师，一旦案件到达最高法院，他们会愿意为我辩护”。特朗普抱怨道，“最高法院需要审理我们的案件，他们需要接到我们的案子，不然这能算是什么最高法院呢”？

有关是否要让步，特朗普认为，“接下来六个月，我都不会改变主意，这场选举充满了欺骗…如果共和党人允许这（拜登上任）发生，你们到这个世纪结束，都将永远不会再拥有另外一个共和党人总统，或者共和党人参议院院长了”。根据目前共和党人提交的诉状，他们要求要么宣布邮寄投票作废，要么宣布取消全部投票，让立法者定夺谁是赢家。

特朗普最后表示，“为了美国，希望自己能有一条通向胜利之路”，但为此需要“伟大勇敢的法官和立法者们，因为有很多律师们受到恐吓，所以离开了我的案子”。