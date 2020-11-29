福奇称感恩节过后，美国新冠疫情将会“在疯涨的基础上再次疯涨”

美国首席传染病与防疫专家安东尼-福奇11月29日通过美国广播公司警告民众，接下来的两到三个星期内，美国的新冠疫情将会“在疯涨的基础上再次疯涨”。

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美国运输安全管理局统计称，今年的感恩节前夕，美国至少有110万人乘坐飞机和家人团聚，这个数字是今年3月疫情在美国爆发以来的出行人数新高点。美国卫生部助理部长布列特-基洛瓦表示，“这个周末，人们的所有出行，令人非常忧虑”，“现在我们所有的医院正在护理的住院病人当中，大约有20%都感染了新冠病毒，这一时期非常危险”。华盛顿邮报则报道称，包括内华达州，俄亥俄州，甚至宾夕法尼亚州等46个州当中，因感染新冠病毒而住院的人数目前都在增长。根据约翰-霍普金斯大学的统计，截至这个周五，美国确诊感染新冠病毒的人数正式突破1300万人，死亡人数超过26万6千人。

在这一背景下，福奇解释说，预计今年圣诞之前，建议人们不要出行的指南，以及防疫要求，应该都不会有所放松。事实上，加利福尼亚州已经下达了新的防疫令，从星期一开始，旧金山和洛杉矶将实施宵禁，大部分私人和公共集会均被叫停。

福奇在呼吁人们保持警惕的同时，也安抚称“疫苗即将从12月起，为最脆弱的群体，最有可能在感染新冠病毒之后，出现严重病情的群体，提供保护服务”。他指出，“人们需要明白，新官民疫苗的研发是经过了严格科学程序的，我们没有牺牲疫苗的安全性”。卫生部助理部长布列特-基洛瓦强调，“疫苗是为了拯救人们的生命，我们需要疫苗，来战胜这场大流行病。疫苗是我们在黑暗里看到的一线光亮”。