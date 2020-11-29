马拉多纳医生被怀疑疏忽杀人遭调查，哽咽称不知为何没有除颤器和救护车

11月29日星期天，已故球星迭戈-马拉多纳生前的医生雷奥珀尔多-鲁克的家中和诊所遭到阿根廷警方搜查，布宜诺斯艾利斯附近郊区圣伊西德罗检察院表示，这名医生涉嫌非故意造成马拉多纳死亡。

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当天，警察在对医生鲁克的住所和诊所进行搜捕时，希望找到可能会佐证鲁克“职业疏忽”的蛛丝马迹。马拉多纳的三个女儿：达尔马，加尔金娜和亚娜三人，表示怀疑她们父亲的心脏问题的治疗方式有问题。圣伊西德罗检察院表示，“将继续调查，搜集证据，包括马拉多纳家人方面的证据”。

马拉多纳39岁的医生鲁克遭到搜查，并不意味着ta会自动被拘留。他当天表示，自己“为了挽救马拉多纳的生命，竭尽全力，然而马拉多纳却是一个任意而为的患者”。鲁克在记者会上哽咽着发问道：“我热爱马拉多纳，我照顾过他，延长了他的生命，到他生命的最后一刻都在帮他改善状况”。

鲁克表示，自己不仅是马拉多纳的医生，还是他的朋友，并且“并没有把马拉多纳视为病人，而是视为自己的父亲”。他表示，自己不知道“为什么马拉多纳在蒂格雷的居所里没有心脏病发作时候所需的除颤器”，并强调自己并不是马拉多纳的主治医生。鲁克说，“我是一个神经外科医生，自从给马拉多纳在11月3日做了血肿手术之后就一直照顾着他，很自豪自己做了这一切，并无任何隐瞒”，自己“会随时配合司法调查”。

有关马拉多纳最后的身体状况，鲁克说，“他当时已经无药可医，他应该在血肿手术之后去一个复健中心接受训练，但他不想去，也不愿意接受治疗性质的的陪护”。鲁克表示，一名精神科医生曾经要求在马拉多纳住所前面必须时刻准备好一辆救护车，但当时并没有救护车，自己“并不知道谁应该为这件事情负责”。鲁克最后回忆道：“当时马拉多纳已经非常悲伤，他想一个人呆着，这并不是因为他不爱自己的女儿们或者家庭或者朋友们。他曾经非常勇敢”。

在搜查之后，鲁克表示，检方已经拿走了马拉多纳的医疗资料和其生前街区的摄像监控，但他自信地说，“没有任何医疗失误”。检方目前在等待毒理学检测报告。