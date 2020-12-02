国际盟友呼吁购买澳洲红酒对抗中国霸凌外交

中国与澳大利亚关系不断紧张升级之际，澳大利亚获得国际盟友支持。由来自19个不同国家的议员组成的对华政策跨国议会联盟在网上发布影片，呼吁购买澳洲红酒，以减少中国政府对澳洲红酒征收惩罚性关税的制裁措施造成的影响，反击中国的霸凌外交。台湾也积极响应。

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上周五（11月27日），中国政府宣布对澳大利亚产红酒征收212%的反倾销惩罚性关税，预计对澳洲酒业造成沉重打击。根据澳洲酒业协会数字，2020年，澳洲葡萄酒产品30%销往中国市场。

为反对中国的胁迫外交，周二，包括美国和台湾在内的澳大利亚盟友纷纷行动，表示将购买澳洲红酒，声援澳大利亚红酒业。美国国家安全委员会发文表示，本周白宫宴会将选用澳洲红酒。

由来自19个国家的200多名议员组成的“对华政策跨国议会联盟”发起全球购买澳洲葡萄酒行动，对抗中国外交的霸凌行为。

台湾也做出响应。总统蔡英文周三表示， “当澳洲面临极大压力时，台湾政府与人民也会感同身受，也会支持澳洲。政府会评估用最适当方式，让澳洲人民感受到来自台湾的温暖。”台湾外交部在一则推文中表示，台湾以购买自由之酒，支持澳洲。台湾立法院台澳联谊会号召购买澳洲葡萄酒声援。

连日来，中澳两国本以紧张的关系不断升级。继中方以反倾销名义，宣布对澳洲葡萄酒征收高额关税之后，两国又围绕中国外交部发言人赵立坚一则指控澳大利亚在阿富汗滥杀无辜的推文激烈交锋。争议焦点是赵立坚推文中转发的一幅漫画。中方无视澳大利亚政府的抗议，拒绝撤回相关推文。澳大利亚媒体周二反击，《每日电讯报》1日在头版刊登传遍世界的八九六四事件期间的“坦克人”照片，并加注声明：照片是真的。

中澳关系自2018年起随澳大利亚政府开始警惕中国的政治渗透而逐渐紧张。澳大利亚要求调查新冠病毒起源的立场更引发中国政府的经济制裁威胁。