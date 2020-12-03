美国再宣布禁止中国新疆产棉花进口新措施

新疆一个被认为是‘再教育营’的建筑

美国宣布新措施禁止源自中国新疆地区的棉花进口，华盛顿表示该措施是针对中国对新疆维吾尔族少数族群“强迫劳动”的回应。

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据美国国土安全部周三发布的一份声明，美国海关现在起可扣押来自中国新疆生产建设兵团（XPCC）的棉花制品。法新社报道指，半军事化管理的新疆生产建设兵团是新疆重要的经济组成，在今年八月已被美国财政部列入制裁名单。

国土安全部声明指，这是美国海关三个月来采取的第六项行动，目的是阻止新疆的“强迫劳动”产品进口。 美国已于9月中旬通过了五项法令，禁止从新疆进口一系列商品，包括棉花、纺织品、发制品、计算机部件等。华盛顿谴责北京对新疆维吾尔人实施“强迫劳动”。

美国国土安全部助理部长肯·库奇内利（Ken Cuccinell）说：“特朗普总统和美国人民不会容忍中共政府的侵犯人权行为。” “国土安全部执行美国法律，确保那些侵犯人权者 及包括美国公司在内不会利用我们的系统从强迫劳动中获利。”

报道指，新疆是中国最大的棉花产区。

美国众议院今年9月以压倒性多数通过了法案，禁止从新建进口大多数产品。 预计该法之后也将会获得美国参议院的通过

西方国家和许多国际组织指责北京对维吾尔族人实施大规模迫害，在新疆“再教育营”任意拘押超过一百万维吾尔族人。北京否认这一数字，表示设立中心旨在进行职业培训、协助就业以摆脱极端伊斯兰教的诱惑。