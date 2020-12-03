美国新规收紧中共党员赴美签证 北京谴责“打压升级”

美国针对中共党员赴美旅行宣布实施新的更严厉限制措施，中国周四（12月3日）回应谴责美方“政治打压升级”。

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据《纽约时报》周四（12月3日）报道援引美国国务院消息人士指，美国政府针对中共党员收紧签证政策，新规已于周三生效，将中共党员及其家属入境美国的旅行签证有效期限缩减为一个月，并且只允许入境一次。

美国国务院发言人表示：“美国几十年来一直允许中共党员自由并不受阻碍地进入美国机构和企业，而这些特权从未被给予去中国的美国公民。”

报道指，赴美签证申请可获得有效期最长十年的访问签证。中国有9100万多中共成员，原则上新的限制措施可能会影响涉及约2.7亿人和家庭。

报道援引知情人士指，这项新规允许美国官员根据某人的签署申请和面谈情況、以及官员对当地中共党员身分的了解，判定某人是否拥有党籍。这项新规可能加剧中美现今在紧张个关系。

中国外交部发言人华春莹周四谴责这一措施“升级”政治打压。她在记者会说：“这是美国内一些极端反华势力出于强烈意识形态偏见和根深蒂固的冷战思维，升级对中国政治打压的行为。中方对此坚决反对”。