世卫组织警告：疫苗并不意味着新冠病例将为零

世界卫生组织警告，疫苗并不意味着新冠病例将为零，世卫组织负责人呼吁人们继续保持警惕。

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法新社报道，星期五在日内瓦举行的新闻发布会上，世界卫生组织警告说，我们绝不能够因为几种有效新冠疫苗的到来以及随之而来的乐观情绪，而降低警惕，因为疫苗是不会消除新冠病毒的。

世界卫生组织内负责紧急情况的迈克·瑞安（Mike Ryan）说：“疫苗并不意味着新冠病例将为零。”他说，仅靠疫苗是无法消除新冠病毒的。迈克·瑞安还补充说，“我们已经到达了新冠疫情的拐点，人们要继续作出努力。”

世卫组织的疫情管理负责人、美国人玛丽亚·范·科霍夫（Maria Van Kerkhove）则呼吁人们要认真思考自己在年终假期期间做什么，以减少新冠病毒的传播。

玛丽亚·范·科霍夫说，对我们、对我们的家庭来说，我们现在所做的决定，（...）可能意味着生或死。

法新社指出，就在许多国家的大规模疫苗接种项目初具规模的同时，已经感染了超过6500万人、并导致超过150万人死亡的新冠疫情，现在又开始在全球范围内加速扩散。

世卫组织总干事谭德塞说：“疫苗领域取得的进步让我们所有人都有了精神，现在我们可以开始看到隧道尽头的光明了。”但是谭德塞也警告说，要对“日益强烈的疫情已经结束的感觉”保持警惕。

世卫组织的几名官员在新闻发布会上也警告说，疫苗可能会带来虚假的安全感。谭德塞说：“在疫苗推出的同时，人们还需要继续遵守公共卫生措施。”