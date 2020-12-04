中国女状告东京入境局职员暴力遣返 东京高院勒令政府赔款11万

一名中国籍女性状告东京入境管理局的职员在收容和强制遣返过程中对她使用了暴力，要求赔偿。东京高等法院12月3日裁定遣返过程中确有暴力对待，推翻一审判决，勒令日本政府向该中国女子支付赔偿金。

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据共同社12月4日报道，被东京入国管理局（现东京出入国在留管理局）收容、2018年强制遣返的中国籍女性（56岁），此前以遣返时遭到职员暴力对待为由，起诉要求日本政府赔偿330万日元（约合人民币21万元）。

东京高等法院3日在二审判决中认定存在“违法的暴行”，撤销了东京地方法院驳回女性要求的一审判決，勒令政府向该女子支付11万日元的赔偿金。

东京高院的判决显示，该名中国女性2014年被强制要求离境，2018年4月在强制遣返过程中，该女子倒在地上，被4名职员将脸朝下压住，扭转其感到疼痛的右手腕。

东京高院审判长定冢诚指出，从入管局拍摄的影像可以看出，职员刻意掰弯原告的右手腕，尽管她惨叫着恳求放开，也没有减轻力度，而是继续扭转。定冢法官判称，“趁着痛苦强迫其听从己方的命令，是违法的”。

东京出入国在留管理厅表示，“将详查判决书，妥善应对”。