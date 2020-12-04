推特被删 纳瓦罗批评社交平台寡头拥抱中共防火墙策略

美国贸易代表彼得-纳瓦罗（Piter Navarro）有关中共控股75%的瑞银向Dominion 投票机母公司提供4亿美元的帖子被推特删除后，他再发帖对社交平台寡头表示不满，指他们仿照中共防火墙策略。

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纳瓦罗有关多米宁投票机母公司得到中资控股银行4亿美元的推文被删后，他再发推说：似乎有合法的推文在财务上将投票机供应商与中共联系起来了。我们生活在这样一个悲惨世界--我们的社交媒体寡头们拥抱中国防火墙的策略。

在本次美国大选投票后，推特社交平台对特朗普总统及其支持者指控选举舞弊的帖子进行审查，有时全部删除，有时贴一张可点开的页面，页面上写着该推文与事实不符，有时在帖子下贴蓝标，说该大选欺诈舞弊说法有争议，或者说有多个相反说法等等。特朗普曾多次发推文表示，应该废除保护互联网平台不受罚的230法律条例。

纳瓦罗被删帖后再次发推，贴出他的消息源，也就是透露中资控股银行向Dominion母公司提供4亿美元的网站链接clarion.causeaction.com/2020/12/01/

据上述链接介绍，瑞银75%的股份由4家中资机构持有。这些中资机构是北京国翔Beijing Guoxiang （33%），广东省交通集团Guangdong.Comm Group.zh (14.01%), 广电集团China Guangdian(14%),中粮集团 COFCO Group (14%)。余下的24.99%为瑞银持有。该文说，除了瑞银之外，其他几个股东都是中共的企业。

多米宁投票系统是美国这次大选支持川普阵营指控操纵舞弊的焦点之一。但这个指控受到民主党阵营及亲民主党的主流媒体否认。