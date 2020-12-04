纳瓦罗指Dominion母公司选前获中资控股银行4亿美元

中资控股银行被指在美国大选之前，向多米宁（Dominion）计票机的母公司提供4亿美元财务支持。白宫贸易代表纳瓦罗12月1日转发这个消息被推特快速删除。他批社交平台寡头拥抱中共防火墙政策。

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白宫贸易代表彼得-纳瓦罗（Piter Navarro）12月1日发推称，美国大选使用的多米宁Dominion投票机的母公司（Staple Street Capital）10月8日记录得到4亿美元支持。这笔资金来自中共企业控股75%的瑞银集团UBS。

纳瓦罗这个推文随即被推特删光。纳瓦罗再发帖表示不满。批评推特删除合法帖子，并且再次贴出一个详细介绍该消息的链接，建议大家试试：clarion.causeaction.com/2020/12/01/

根据上述链接的透露，4家中资机构在瑞银共持有75%的股份。这些中资机构是 北京国翔Beijing Guoxiang （33%），广东省交通集团Guangdong.Comm Group.zh (14.01%), 广电集团China Guangdian(14%),中粮集团 COFCO Group (14%)。余下的24.99%为瑞银持有。该文说，除了瑞银之外，其他几个股东都是中共的企业。

多米宁投票系统处在美国这次大选作弊争论的暴风口，被支持川普的阵营指控参与操纵选举舞弊。但这个指控受到民主党阵营以及亲民主党的主流媒体的否认。