Covid-19：全球死亡病例突破150万

疫苗来临之际，全球死于冠状病毒的人已超过150万。目前疫情最严重的地区依次为欧洲，北美，加勒比海-拉美，亚洲…

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法新社12月4日根据各国官方数据的统计宣布说，自去年12月冠状病毒大流行发端于中国以来，全球染疫人数，已超过6千5百万。其中死亡病例超过150万。

该消息说，欧洲和美国正在第二波疫情当中，感染者的暴增不能简单归于检测数量的增加。

欧洲录有一千九百万个感染病例，其中死亡病例超过43万，是全球检测病例最高的地区。在过去一周，欧洲52国确认感染病例将近170万，这个数目与大上周持平。

疫情第二严重的是北美，美国和加拿大的确诊病例为145万，其中死亡病例超过28万8千。美国的死亡人数超过28万。

拉美和加勒比海地区是全球疫情第三严重的地区，官方统计却只能的染疫者133万，超过45万9千人死亡。巴西的死亡病例超过17万5千。

其次是亚洲，亚洲检测确诊病例126万，死亡病例超过19万7千。印度因冠状病毒死亡的病例逼近14万。

最后是中东和非洲，中东测得340万人染疫，超过八万人死亡。非洲测得220万人染疫，5万2千8百多人死亡。