指北京外宣工具 美国废5项中美中交流计划

美国国务院12月4日周五宣布取消5项由北京出资的中美文化交流计划。蓬佩奥表示这些“文化交流”计划，其实是中共软实力大外宣的工具，而且是为中共官员精心设计的，无自由的中国百姓享受不到。

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12月4日被美国国务院宣布中止的5项中美文化交流计划都是由中方出资，但在美国《教育和文化交流法案》（MECEA）框架内执行。该法允许政府官员接受外国资金支付差旅费用。

美国国务卿蓬佩奥在一份声明中指出，这些在美国《教育和文化交流法案》框架内执行的计划，是伪装成“文化交流”的中共软实力宣传工具。

在最新废除的5项交流计划中有一项是香港教育与文化计划。其他四项分别是，决策者中国教育之旅计划，美中领导交流计划，美中友谊计划，美中跨太平洋交流计划。

美国国务卿蓬佩奥指出，这些计划都是为确保中共官员的参与精心设计的。而没有言论和集会自由的中国人民却享受不到。

法新社说，终止这5项计划，是特朗普总统与中国冲突的最新一项表达。在特朗普领导下，美国对中国发动贸易战，遏制中国在有争议的南海进行扩张，批评北京镇压香港民主运动，谴责中国当局在2019年年底对武汉冠状疫情初期管控不利，导致病毒全球扩散。