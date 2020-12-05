继批准使用中国疫苗后 巴林紧急批准使用辉瑞疫苗

巴林周五宣布对辉瑞-生物科技（Pfizer-BioNTech）研制的冠状病毒疫苗进行紧急评估，成为继英国几天后，第二个批准使用这款疫苗的国家。

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2020年12月4日法新社报道，巴林国家卫生监管机构（National Health Regulatory Authority）负责人玛丽亚姆·贾拉赫玛（Mariam al-Jalahma）今天通过巴林通讯社发布声明说“批准辉瑞/生物科技Covid-19疫苗，是国家抗击冠状疫情行动的额外重大因素，强化了在大流行期间保护公民和外来居民的健康的决心和力度。

不过，她没有明确设定接种疫苗的时间表。

巴林目前记录了8万7,000多例冠状病毒感染病例，其中341人死亡。今年11月，该国批准为医务人员接种中国医药集团的疫苗。

在巴林之前，本周三，英国成为全球第一个批准使用辉瑞/生物科技疫苗的国家。英国政府周三宣布，这款疫苗从“下周”开始在该国上市。

新型冠状病毒流行已在英国造成近61,000人死亡，是欧洲死亡病例最多的国家！，英国感染者近170万。

自2019年底冠状病毒Covid-19在中国出现以来，这个病毒已在全球感染了6500万人，其中150万人死亡。