美国500万美元悬赏情报 用中文列出15类朝鲜违法范围

美国国务院在驻华使领馆社交平台用中文悬赏500万美元，购买有关朝鲜违反美国和联合国制裁措施活动的情报信息，并列出美方搜索的情报内容，以及15种涉朝违法行为…

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美国驻华使领馆今天12月5日在推特账号贴出告示称，为了支持国际社会打击朝鲜非法活动的努力，美国国务院的“正义奖赏计划”提供高达 500 万美元奖金，奖励提供朝鲜违反美国与联合国制裁活动情报的人。这些情报涵盖金融机制，洗钱、对朝出口奢侈品、特定网络活动和支持大规模杀伤性武器(WMD)扩散等情报信息。

感兴趣的情报

美国驻华领事馆列出美国国务院正在寻找的情报:

从朝鲜向任何实体或个人出口军事相关武器和其他物品的信息，包括从朝鲜运输此类物品的信息。

为朝鲜政府工作，试图破坏网络安全，包括破坏全球金融机构和加密货币交易所的网络安全的人员的信息。

产自朝鲜的煤炭或正运输前往朝鲜的原油或石油产品船船对接输送的信息。

被派往朝鲜以外地区工作，为朝鲜政府创收的朝鲜国民的信息，包括雇用他们或以其他方式协助其在朝鲜境外活动的公司和个人信息。

以援助朝鲜政府为目的的洗钱行为信息，包括与朝鲜有联系的国民或实体的货币（包括虚拟货币）流通信息，和为朝鲜利用或使用的任何海外银行账户、以及代表朝鲜开展业务，并可进入国际金融体系的挂名公司。

毒品交易、假冒商品或货币以及援助朝鲜政府的大量现金走私的信息。

向朝鲜运输或运送奢侈品的信息，其中包括豪华汽车、名牌服装、珠宝、烟酒、香水或其他可能专供政府高官使用的类似物品。

朝鲜政府严重侵犯人权行为的信息。

15类违法行为

美国国务院这份悬赏文告还列出15种涉朝违法行为：

01故意直接或间接进口、出口，或再出口至、进入或从朝鲜出口美国管制出口的任何商品、服务或技术，可将其用于大规模杀伤性武器或此等武器的运载系统；在用于核能、放射性、化学或生物武器或为运载此类武器的任何装置或系统的研发、生产、拥有或收购起到重要作用的任何人员；

02故意直接或间接在进口、出口，或再出口至、进入或从朝鲜出口此类武器、设备或系统的制造、维修或使用方面，提供相关培训、建议或其他服务或帮助，或从事与此有关的重大金融交易；

03故意直接或间接进口、出口或再出口奢侈品至或进入朝鲜；

04故意参与、负责或协助朝鲜政府审查

05故意参与、负责或协助朝鲜政府严重侵犯人权；

06故意直接或间接从事洗钱、伪造商品或货币、大量现金走私或麻醉品交易，支持朝鲜政府或任何代表该国政府的高级官员或人员；

07故意通过使用计算机网络或系统，针对代表朝鲜政府的外国人、政府或其他实体，从事破坏网络安全的重大活动；

08故意直接或间接与朝鲜或代表朝鲜政府的任何人员之间，相互出售、供应或转让大量贵重金属、石墨、原材料或半成品金属或铝、钢、煤炭或软件，用于供大规模毁灭性武器和此类武器的运载系统使用、或用于直接与其有关的工业生产过程、其他扩散活动，或朝鲜劳动党、武装部队、内部安全，或情报活动，或政治犯劳改营或强迫劳役营，包括朝鲜境外的此类活动；

09故意直接或间接向朝鲜进口、从朝鲜出口或再出口到、进入朝鲜任何武器或相关物资或国防物品或国防服务（《美国法典》第 22 卷 2794 条中对此类术语有明确定义）；

10故意直接或间接从朝鲜购买或以其他方式获取大量金、钛、钒、铜、银、镍、锌或稀土矿物；

11故意直接或间接出售或转让给朝鲜大量火箭、航空或喷气燃料（朝鲜境外民用客机专用除外，这仅用于其飞往朝鲜或回程的消耗）；

12故意直接或间接提供大量燃料或物资、燃料服务、或促成一项或多项重大交易来运营或维护根据适用行政命令或适用的联合国安全理事会决议指定、或由适用的行政命令或联合国安全理事会决议指定人员拥有或控制的船只或飞机；

13除非联合国安全理事会特别批准，故意直接或间接为朝鲜政府拥有或控制的船只提供保险、注册、促成其注册或维持其保险或注册；

14除非联合国安全理事会特别批准，故意直接或间接在任何朝鲜金融机构开设往来账户（定义见《美国法典》第 22 卷第 9221a(d)(1) 条）；

15或故意企图从事第 (1) 至 (14) 段所述之任何行为。