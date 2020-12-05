“赏樱会”问题发酵 安倍秘书面临简易起诉

有关日本前首相安倍晋三后援会在“赏樱会”前一天主办晚餐会填补费用问题，东京地方检察厅特搜部正在考虑以违反《政治资金规正法》（不记载）罪，对担任“安倍晋三后援会”代表的公设第一秘书进行简易起诉。东京地方检察厅特搜部也拟在临时国会最后一天，也就是12月5日闭幕后，向安倍本人询问情况，现在正就此进行协调。

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“赏樱会”是日本内阁总理大臣主办的公共事项，从1952年开始到2019年，每年在山樱开放的4月中旬在东京的新宿御苑举办，邀请日本政官两界及各方面的代表约1万人参加。

而前首相安倍晋三方面历年来在“赏樱会”前一天主办的晚餐会上，由于会费不足而为参加者填补共计逾900万日元，以支付费用开支，涉嫌违反《政治资金规正法》（不记载）。

12月3日，东京地方检察厅特搜部基本决定以涉嫌违反《政治资金规正法》（不记载）对安倍的公设第一秘书立案侦查，公设第一秘书自愿接受询问时已承认填补“赏樱会”前夜的晚餐会差额。

按照日本《政治资金规正法》规定，政治团体每年必须提交政治资金收支报告书，对收支报告书造假者处以5年以下有期徒刑或者100万日元以下罚款等，不提交报告或者不记载收入等必须记录的款项与此同罪。

检方调查显示：安倍方面未记入政治资金收支报告的金额收支合计可能会超过4000万日元。

安倍前首相此前在国会辩论等场合说：所有的参加者都是自己负担费用。从去年11月以来到安倍退任的今年9月近一年时间里，安倍对一连串的有关赏樱会安倍方面填补费用的询问一直持否定的态度。