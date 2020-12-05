隼鸟2号探测器向地球释放密封舱 有助揭示太阳系和地球生命之谜

在太空游荡6年的日本太空探测器“隼鸟2号”今天向地球释放了密封舱。密封舱内有小行星“龙宫”的岩石样本。这些样本可能对揭示太阳系的起源和地球生命之谜有重要作用。

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据共同社引述日本宇航研究开发机构（JAXA）报道，探测器“隼鸟2号”12月5日下午2点半左右分离，并向地球释放了装有太空样本的密封舱。历时6年、飞行距离约52亿公里的探测之旅进入最终阶段。

隼鸟2号从小行星“龙宫”采集岩石样本并带回地球的“取样返回”任务如果成功，将是继第一代隼鸟之后的又一壮举，通过分析也可能进一步揭示太阳系的起源。

该计划的负责人、日本宇航研究开发机构的教授津田雄一呼吁：“这是集任务之大成。在冷静判断的同时努力吧。”

据日本宇航研究开发机构介绍，密封舱在距离地球约22万公里的高度分离后，进入地球大气层，计划在12月6日凌晨当地时间凌晨4点17～27分，落在澳大利亚南部伍默拉付近的沙漠。

密封舱将在11～7公里高度打开降落伞。地面有回收组待命。如果天气状况不佳，有可能被强风吹走，天气似乎将是能否成功回收的关键。据日本宇航研究开发机构JAXA介绍，密封舱为圆盘状，直径40厘米、高20厘米、重16公斤。

完成分离后，“隼鸟2号”探测器留在太空，用剩余燃料飞往下一个小行星。

“隼鸟2号”2014年12月从地球出发，2018年6月抵达“龙宫”。2019年2月首次着陆，并采集表面物质，同年4月射出金属弹制作人造陨石坑，为全球首创。在同年7月的第二次着陆时，成功采集到溅出的地下物质样本。分析采集到的样本，如发现水和有机物，将能获得宇宙生命诞生之谜的线索提示。