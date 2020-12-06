伊朗核科学家遇害细节：一指挥官称卫星控制的人工智能机枪执行射杀

12月6日星期天，伊朗革命卫队一名指挥官对当地媒体表示，伊朗核科学家穆赫辛-法赫里扎德之死，背后是卫星控制的人工智能机枪。

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根据伊朗国防部长的解释，穆赫辛-法赫里扎德生前是国防部科研与创新办公室主任，主攻核防务领域。11月27日他遭袭击去世后，浮现出其遇袭细节的多个版本。伊朗国防部曾表示，他死于火拼，但法斯通讯社则称是远程控制的自动机枪执行的射杀任务。

12月6日，伊朗伊斯兰革命卫队海军指挥官阿里-法达维对迈赫尔通讯社谈到这位核科学家遭杀害事件的时候，表示“当时穆赫辛-法赫里扎德的车行驶在德黑兰郊外的一段高速公路上，随行的共有11名安保人员，之后机枪对准了他的面部，进行了13次射击”，“第一辆车的爆炸，为的是消灭其保安”。他还指出，“当时现场并没有恐怖分子出现”，机枪被架在了一辆尼桑皮卡上面，对准了穆赫辛-法赫里扎德本人的脸部，当时他和妻子两人只相隔25厘米，机枪瞄准的方式是为了只击毙穆赫辛-法赫里扎德。另外，“这一机枪通过卫星受到网络控制，瞄准时，使用了非常先进的摄像头和人工智能”。海军指挥官阿里-法达维继续道，当时穆赫辛-法赫里扎德的一号保镖扑到了他的身上，为他挡了四颗子弹，但他仍然中弹，脊柱受伤流血，送到医院后不治身亡。