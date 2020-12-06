美国和中国主导2019年军售，中东异军突起

根据12月7日星期一出炉的斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）报告，全球军售市场由美国和中国分得主要份额，中东也首次有来自阿联酋的一家企业跻身全球25大武器制造商。

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根据斯德哥尔摩国际和平研究所的这份报告，2019年全球25大军事制造商总共售得3610亿美元，上涨8.5%，是联合国维和行动年度预算的50倍。其中6家美国企业（洛克希德-马丁，波音，诺斯洛普-格鲁门，雷神，通用动力，L3科技）和3家中国企业（中国航空工业集团有限公司，中国电子科技集团公司，中国北方工业公司）进入“全球10大军事制造商”，欧洲只有英国宇航系统公司BAE Systems进入前十，排名第七。另外美国军工业占据了“全球25大军事制造商”61%的市场份额，排第二的是中国的15.7%。

根据斯德哥尔摩国际和平研究所军费与武器项目研究主任贝劳-苏德洛的分析，“这一排名显示出，美国和中国是全球军费的两大国，而且双方也都拥有与之匹配的公司”。美国占据排行榜之首并不是新鲜事，但“中国相关企业年收入增长近5%，这与2015年以来解放军的现代化改革直接相关”。

欧洲方面，苏德洛指出“的确是有点分散，但如果把欧洲公司综合汇总在一起，就能看到它们整体和美国与中国的制造商水平相仿”：例如欧洲的空客排在第13，法国的大力士排在第14，这两家公司分别在24个国家当中都有体现，“更加国际化”。另外法国的达索集团得益于其2019年的阵风战斗机出口，一跃从第38位升至第17位。

另外本次报告中，来自阿联酋的EDGE公司进入全球前25名，位列第22，这尚属中东首次。该公司来自近年约25家国防公司的重组，斯德哥尔摩国际和平研究所研究员皮耶特-威兹曼认为，“这很好地体现出，中东地区国家对军事产品与服务的高需求，正在与减少对外国供应依赖的趋势相结合，并促动该地区武器公司的发展”。俄罗斯也有两家公司进入全球排名前25，但“俄罗斯军火公司几年前得益于广泛的军事现代化而状态更佳，现如今商业上明显下滑”，“2014年克里米亚兼并导致的制裁，天然气和能源价格下跌也影响到了俄罗斯经济，导致俄罗斯必须慢下现代化军备的脚步，因此俄罗斯的订单有所减少，项目也被搁置，收入自然减少”。