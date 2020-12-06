美疾控：不戴口罩，疫苗也救不了，明年初新冠死亡人数可达40万

美国度过新冠疫情最惨烈的一周，明年一月底死亡人数或达40万，疾控官员警告，不戴口罩，疫苗也救不了骤升的疫情。

广告 继续浏览后续

12月6日星期天，美国食品与药物管理局前局长斯考特-戈特里布通过美国哥伦比亚广播公司呼吁民众加强防护意识，他认为“接下来六个星期，疫情将不容乐观，人们现在真的需要开始自我保护起来…截至明年一月底，因新冠病毒而死亡的人数可能会达到40万人”。目前，全美国因新冠病毒而死亡的人数总计28万人。

同一天，美国疾病控制与预防中心前主任汤姆-福来登也在推特上警告人们，“接下来的两个月时间当中，疫情非常有可能和这两个月一样糟糕，后者更糟糕”。该中心在本周五第一次建议人们“普及化佩戴口罩，即，一旦走出家门，无论在室内还是在室外，都要佩戴口罩；美国已经进入了新冠病毒的高位传染期”。

五天以来，美国因新冠病毒死亡的日增人数每天都超过2500人，目前超过10万人因感染新冠病毒住院接受治疗，而日增确诊感染人数也在周五到周六之间逼近23万人，这些数字之下，是疫情在美国的继续恶化的警钟。星期天，美国卫生部门负责官员纷纷呼吁人们重视防疫，尤其是重视戴口罩，不要盲目等待疫苗。白宫的新冠疫情危机协调小组组长德博拉-博尔克斯指出，“现在依旧有人像鹦鹉学舌一样，重复着诸如口罩不管用，大型集会不会导致疫情超级传播等等错误的说法，这令人失望，美国正在穿越的不只是最恶劣的一场公共健康危机，而且可以说是最恶劣的一起事件”。

美国卫生部长阿扎尔在星期天宣布，今年年底之前，将会有2千万民众可以接种两种新冠疫苗，美国政府防疫“曲率计速行动”计划的首席科学家斯拉维也指出，得到食品与药品管理局许可之后，可在36小时之内开展疫苗接种工作。但白宫新冠疫情危机协调小组组长博尔克斯警告称，“疫苗将会是至关重要的，但即便是疫苗，也没办法拯救我们脱离现如今这种疫情急剧恶化导致的后果”。