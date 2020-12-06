英女王伊丽莎白二世夫妇即将接种新冠疫苗

英国每日邮报12月6日星期天报道称，由于属于高龄群体，且希望鼓励民众接种，英国女王伊丽莎白二世夫妇即将在接下来的几周之内，接种美国辉瑞与德国BioNTech联合推出的新冠疫苗。每日邮报的这一报道得到了法新社的转载。

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星期天，英国卫生大臣马特-汉考克致敬即将在下周二开启的国家层面疫苗接种计划。英国作为欧洲疫情最严重的国家之一，已经批准大范围发放美国辉瑞与德国BioNTech联合推出的新冠疫苗，这在西方世界是第一例。汉考克为英国的疫苗接种启动日取名“V-Day”，V对应英文的疫苗“Vaccine”一词，并强调“这将会是历史性的一周”，“首先是最脆弱的群体，80岁以上的人，以及在养老院与公共卫生服务部门的工作的人先行接种”。根据英国政府此前发布的报告，第一批疫苗数量达到80万支，英国总共预定的疫苗数量是4千万支。另外，为了防止今年12月31日之后，英国脱欧过渡期的政策变动导致出现变数，英国政府表示，一旦陆路交通堵塞，将考虑动用军机，运送疫苗。截至目前，英国和欧盟就双方分离之后的关系展开的谈判依旧没有曙光，主要的谈判争端有三个：渔业开采管理，公平竞争保障，以及未来纠纷解决机制。

英国每日邮报报道称，为了鼓励民众积极接种疫苗，今年94岁的女王伊丽莎白二世和她的丈夫，99岁的菲利普亲王也将在接下来的几周之内接种疫苗。此前英国政府曾对民众对疫苗的接受度产生过忧虑。虽然英国快速审批通过了新冠疫苗的发放许可，但英国药品和健康产品管理局的负责人莱恩在星期天通过英国广播公司重申，英国在审批疫苗的时候，执行的是“国际最高标准”。