世卫组织：强制接种新冠疫苗是错误路线，应劝说加鼓励

12月7日星期一，世界卫生组织表示，与其强制人们接种新冠疫苗，劝说人们信服新冠疫苗的益处，将会更佳，而如何开展疫苗接种计划，每个国家应该自行决定。

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世卫组织免疫司司长奥布莱恩在一场视频新闻发布会上表示，“并不认为应该强制人们，尤其是不应该在疫苗问题上强迫人们”。奥布莱恩解释道，“更好的方式应该是鼓励人们，给人们提供便利，去接种疫苗…世卫组织并不预期看到任何国家强制人们接种疫苗”。

奥布莱恩同时指出，有可能会有部分职业要求，或者高度建议从业人士接种疫苗，例如呼吸技术人员，医院当中的重症监护室医护人员，这是为了给医护和患者双方提供保护。

世卫组织突发卫生事件规划执行主任迈克尔-莱恩则认为，人们需要想清楚，为了保护自己，保护身边的人，他们愿意做什么，“疫苗当然是个好的新闻故事，这是人类努力的成果，可能会战胜病毒这个敌人”，“但我们需要劝说人们，说服人们”。莱恩表示，“最好的方式，应当是给人们展示数据和效果，让人们自行决定（接种疫苗）…公共健康部门应当尽量避免使用强制方式，给人们接种疫苗”，然而“在一些情况下，唯一负责任的做法，应该是接种疫苗”。