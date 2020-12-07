昔日“东洋魔女”主将 井户川绢子病逝享81岁

中央社东京6日消息，1960年代日本女子排球队实力雄厚被称为「东洋魔女」，夺下1964年东京奥运金牌，主将井户川绢子（谷田绢子）传出于12月4日病逝的消息，享寿81岁。

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这位日本女排传奇人物原被选定担任2020东京奥运的火炬手，结果因东京奥运被冠状疫情拖延而留下永远的遗憾。

据日本放送协会（NHK）报导，井户川（谷田）12月4日早上11时许，因脑溢血病逝于大阪府丰中市的一家医院。她的亲属已为她举办丧礼。

井户川（谷田）1939年生于大阪府池田市，中学二年级开始打排球，自大阪的四天王寺高中毕业后，进入大日本纺绩公司（UNITIKA）贝冢工厂（日纺贝冢女排队，接受「魔鬼大松」教练大松博文严厉指导，成为主力选手。

1964年东京奥运，日本国家女子排球队夺得金牌，「东洋魔女」的威力享誉国际。身高168公分的她是王牌扣球手，对于日本队夺金牌做出极大贡献。

她于1964年东京奥运后退出球坛，后来以大阪为据点热心指导排球，促进排球普及。由今年夏天延至明年夏天举行的东京奥运，她被选为大阪地区的圣火传递者。