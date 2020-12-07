欧盟考虑新增对华制裁但尚无成员国申请启动，今通过人权民主行动计划，执行需全体同意

欧盟谴责香港自由度恶化，称不排除新增对华制裁，但尚无成员国提交制裁机制所需的开启建议书。与此同时，当天通过的“欧盟人权与民主行动计划”，将让欧盟在成员国全体一致同意的前提之下，向“严重违反人权与民主”的诸如“折磨，奴役，系统的性暴力”等的施加方进行覆盖全球的制裁。

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12月7日星期一，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利在一场外长会议结束后向外界宣布，鉴于香港自由度恶化，欧盟不排除新增对华制裁。

博雷利表示，“欧盟清楚地认识到，香港的情况继续在恶化，多元化和言论自由受到威胁，欧盟对此予以谴责”。虽然现阶段欧盟没有具体的新的对华制裁出炉，但博雷利指出，“这并不意味着接下来不会考虑这一可能性…欧盟的制裁机制需要通过各成员国提交的建议而引发，截至目前，还没有任何一个成员国提交这种建议书”。

此前，欧盟已决定限制“可用于监控以及压制目的的器材向香港出口”，已谴责香港国安法的实施。另外还有系列“帮助公民社会的措施得到了采纳”，博雷利表示，“欧盟将继续落实这些举措”。

博雷利发表上述声明的同一天，欧盟外长通过了一项“欧盟人权与民主行动计划”的草案，这一草案的通过，将允许欧盟在成员国全体一致同意的前提之下，向“严重违反人权与民主”的诸如“折磨，奴役，系统的性暴力”等的施加方进行制裁，受到制裁的责任人将会面临入境欧盟受限，欧洲境内资产冻结等可能，制裁的范围覆盖全球，受到制裁的个人或者实体将在全球范围受到司法追究与制裁的双重重击。但本次草案和原计划有着一些出入，尤其是否决了由欧委会主席冯德莱恩等人呼吁的“无需全体成员国同意，即可开启制裁”这一条内容。另外，由博雷利本人提出的，以俄罗斯反对派领袖阿列克谢-纳瓦尔尼的名字，来命名这一草案的提议，也被否决。就此，立陶宛外交部长利纳斯-林克维丘斯表示，“这并不是美国马格尼茨基人权问责法的翻版，但欧盟希望这一新的行动计划能够在未来像马格尼茨基人权问责法一样，延展到针对腐败行动的领域”。卢森堡外交事务大臣让-阿瑟尔伯恩则指出，本次欧盟新动态，旨在“向土耳其发出警告”。德国外长马斯认为，“今次欧盟人权与民主行动计划出炉，将结束反人权者在欧洲继续采购，同时无需担心未来的局面”。