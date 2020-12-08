全球首例：牛津阿斯利康公布疫苗三阶临床试验结果

12月8日星期二，牛津大学和阿斯利康联合研发的新冠疫苗临床试验最后一阶的中期结果报告通过医学期刊柳叶刀公之于众，在众多新冠疫苗当中率先发布疫苗三期临床试验结果的第一款疫苗。

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根据这份来自巴西和英国的11636名志愿者的报告，牛津大学与阿斯利康推出的新冠疫苗有效性确认达到70%，其中接种两针标准全剂量的志愿者疫苗有效性达62%，而先接种半剂量，之后接受一针全剂量的志愿者身上，则观察到疫苗有效性达到90%。柳叶刀期刊当中写道，“这是首次发布的完整的同行评审报告”。有关这款疫苗的安全性，柳叶刀指出，根据全部23754名志愿者的健康报告，它“是安全的”，只有一人“出现了可能和注射有关的严重不良反应”。另外还有一人被注射了安慰剂之后出现了不良反应，还有第三名出现不良反应的志愿者所属的注射组不明。疫苗方表示，这三人均已痊愈或者正在转好，依旧参与着试验。值得注意的是，10月底一名巴西志愿者曾因新冠综合症而死亡，但此后牛津宣布临床试验安全性没有问题，当地的临床试验也得以继续进行。英国广播公司此前报道称，可理解为这名去世的志愿者并没有被注射新冠疫苗。

牛津疫苗小组负责人安德鲁-波拉尔表示，在柳叶刀上面发表三阶试验结果，显示出的是疫苗研发团队透明共享信息的意愿，另外指出，现阶段谈不上疫苗直接相互竞争，因为如果想在半年的实践当中遏制住疫情的大流行态势，不能只靠一家，而就算是有竞争和对抗，那也只能是“人类和病毒之间的对抗”。

柳叶刀发布上述报告的同一天，英国也在西方国家当中率先开始为民众接种新冠疫苗，使用的是来自美国辉瑞和德国BioNTech联合研发的一款。此前，牛津阿斯利康的新冠疫苗研发过程受到争议和质疑，原因是疫苗有效性达到90%的接种方式的出现，属于操作失误引发的巧合现象，而根据此前预设好的方式接种的志愿者，只平均产生了62%的有效性。另外，12月8日柳叶刀发表的三阶临床试验报告也显示，牛津阿斯利康有效性达到90%的接种志愿者队伍当中，的确并没有人年龄超过55岁。

疫苗团队方表示，已经向柳叶刀同行评审提交了额外资料，希望能够证明疫苗的有效性和年龄并无关联，但也承认，需要进一步的研究。阿斯利康则表示，采取何种接种方式，需要管理审核部门进行裁决。雷丁大学细胞微生物学副教授西蒙-克拉克认为，管理审核部门可能会陷入两难境地，因为根据报告，虽然牛津阿斯利康偶然发现的接种方式疫苗有效性更高，在减少无症状传染方面效果更佳，但毕竟志愿者人数相对很少，且并没有涵盖55岁以上的人群。