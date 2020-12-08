拜登宣布确认提名奥斯汀为国防部长，或将成首个掌舵五角大楼的非裔美国人

12月8日星期二，宣布胜选的民主党人拜登表示，确认提名目前退休的将军劳埃德-奥斯汀为其国防部长。

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一旦得到允准上任，劳埃德-奥斯汀将成为第一个掌舵五角大楼的非洲裔美国人，但有议员和国家安全专家因他退休尚不足7年，而反对他出任国防部长。不过此前已经有马蒂斯的先例在前，拜登表示希望国会这次也给予奥斯汀特殊许可。

拜登在一份公告中写道：“目前我们面临的挑战和危机，今年67岁的劳埃德-奥斯汀将十分有能力去面对”，“在此时此刻，我们需要以为经过锤炼的，能扛起挑战的领导人”，“奥斯汀将军有着备受尊重而光辉的内在，是美国军队历史上的先锋人物，曾经为美国的防务工作超过40年”。拜登写道：“今天，我请劳埃德-奥斯汀再一次为了美国而接受这一任务”，并提到了确保新冠疫苗的物流挑战。

前一天晚间，多家美国媒体已经报道称拜登选择了这位退休的陆军将军作为新的国防部长。劳埃德-奥斯汀在伊拉克和阿富汗都留下过足迹，曾带领15万美国士兵从伊拉克回国，之后成为了美国中央司令部第一位并非白色皮肤的总长。