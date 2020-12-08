朱利安尼住院 发推说得到很好治疗

美国总统特朗普的私人律师鲁迪-朱利安尼（Rudy Giuliani）周日宣布检测冠状病毒阳性后，周一传出在华盛顿住进医院的消息。他住院之前正在代表特朗普阵营指控选举舞弊，试图通过司法程序，推翻被媒体宣布的拜登的胜利。

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鲁迪-朱利安尼（Rudy Giuliani）的儿子安德鲁-朱利安尼（Andrew-Giuliani）周一发推特表示，他的父亲正在休息，受到非常好的治疗，目前感觉不错。

鲁迪-朱利安尼的儿子安德鲁-朱利安尼在白宫担任幕僚，他在上个月也被测出冠状病毒阳性。

由于朱利安尼是特朗普阵营指控大选舞弊，试图推翻大选结果的主要律师之一，法新社将他的染疫住院，看作是对特朗普阵营的削弱。

一个月来，76岁的鲁迪-朱利安尼在华盛顿，在宾夕法尼亚，佐治亚，密西根州等地不断奔波。他不戴口罩，参加这些摇摆州的听证会，协调证人在听证会上陈述作证，向法庭提交出示大选舞弊证据。接受媒体采访。

特朗普周日发推宣布朱利安尼检测阳性的消息时所说：“鲁迪-朱利安尼，纽约史上最好的市长，他为了扒下美国史上最腐败选举的面具而不懈地工作，现在被测出感染中国病毒阳性。”特朗普还追加说，“赶快好起来鲁迪，你的工作我们将会继续做下去。”

法新社这篇电稿说，“特朗普先生仍然不肯承认被美国所有大媒体在11月7日宣布的拜登的胜利。”

76岁的朱利安尼周日发推说，自己感觉不错，在医院受到很好的治疗，将很快恢复，他还承诺会将一切告知大家。