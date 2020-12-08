特朗普签署政令，疫苗美国优先

12月8日星期二，美国总统特朗普签署了一项政令，据此将给予美国获取新冠疫苗的优先权，相关疫苗在开始出口之前，将优先发给美国境内使用。

广告 继续浏览后续

根据特朗普这一政令，由于“担心初始阶段新冠疫苗接种针剂不足”，“政府将把接种疫苗的优先权给予美国的公民，之后再运往其他国家”。美国的辉瑞与德国BioNTech联合研发的疫苗或将在接下来几天之内得到批准，根据美国与之签订的现有合同，给美国的疫苗有1亿支。美国莫德纳的疫苗有可能在下周晚些时候得到批准，按合同，同样为美国预订了1亿支疫苗。此外，美国订购的5亿支牛津阿斯利康新冠疫苗，和强生的1亿支疫苗，有望在明年年初获批。另外赛诺菲等其他疫苗，美国政府也有订购，只不过交付的时间要更晚。

虽然每一纸合同都有采购额外疫苗的附加条款，但启动这些条款追加购买，需要多个月的等待，才能真正拿到。可率先获批的辉瑞与BioNTech疫苗以及莫德纳疫苗的生产在美国和欧洲都拥有工厂，根据现行法律，例如援引“国防生产法”，美国政府在理论上可以为该国抢先占得。目前美国人口大约在3.3亿，联邦政府表示，会向此前承诺的那样，为所有的民众提供新冠疫苗，但现在的问题是物流环节。特朗普政府此前表示将在明年三月底之前，为1亿民众接种新冠疫苗。

法新社指出，星期二特朗普在媒体摄像头之下签署的这一政令的完整文件目前还没有被公开。特朗普表示，“如果有必要的话，我们将原因‘国防生产法’，但我们认为没必要这么做”。