突破音障第一人 航空传奇叶格过世 享97岁

突破音障第一人，美国航空史上的传奇飞行员查克·叶格（Chuck Yeager）昨晚在美国过世，享寿97岁。

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查克-叶格的妻子维多利亚-叶格（Victoria-Yeger）周一在他丈夫的推特账号上宣布了查克-叶格离世的消息。她说：我非常悲伤地向你们宣布，我生命中的爱，查克-叶格将军，在美东时间晚上近9点（国际标准时间周二02点），与世长辞。她说，这“难以置信的一生，很棒的度过，美国最伟大的飞行员和他力量传承及冒险与爱国主义精神，将在我们的记忆中永存”。她没有具体说明丈夫的死因。

查克-叶格在二战期间是美军飞行员。战后1947年10月14日，作为试飞员，他驾驶的Bell X-1在13700公尺高空从一架B-29轰炸机的肚子出来后，飞行速度达到突破音障的1.130 km/h。他从此成为航空史的传奇。他本人拥有“速度最快活人”的绰号，他驾驶的飞机被同事称为“有翼子弹”。

他后来在2007年接受法新社采访谈到首次突破音障飞行时表示，“这开启了太空、星际大战，卫星。”1983年好莱坞影片《太空先鋒》（The Right Stuff）就是讲述他的试飞员生涯。

叶格1923年2月13日出生在西弗吉尼亚州的迈拉（Myra）小镇，与父亲（一位机械师）一起长大，他的机械知识来自父亲的传授。

他1941年9月参军。3个月后，美国因日本偷袭珍珠港对日宣战。他最初是飞机维修师，后来学习驾驶。他在英国基地驾驶一架野马式-P51战机（Mustang P-51）执行任务。1944年2月，他击落一架德军梅塞施密特Me 109战机。一个月后，轮到他被击落。但在法国抵抗者的帮助下，他艰难穿越比利牛斯山，返回到英国基地。二战快结束时，他在空战中连连得手，取得12次胜利，其中在一天内击落5架德军野马Me109战机，还击落了4架“百舌鳥” Fw 190 和另一架战机。

叶格创下许多项航空记录，但在1950-1960年代，他的主要生涯是在美国空军（US Air Force）度过的。他在1975年退役。