美国第二名法官喊停特朗普政府对TikTok禁令

继宾夕法尼亚州一名法官做出类似决定后一个多月，华盛顿地区法官卡尔-尼科尔斯（Carl Nichols）周一也喊停特朗普政府威胁TikTok在美国生存的一项政令。

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TikTok的律师们将该案提交给华盛顿地区法官卡尔-尼科尔斯，获得了有利TikTok的判决。法新社12月8日发自纽约的电稿说，这位华盛顿地区法官认为，白宫试图驱逐TikTok是“越权”，是“专断和任意”行为。

8月6日，美国总统特朗普以国家安全紧急状态几项法律为依据，要求对中国数字企业字节跳动ByteDance在美国的视频平台TikTok采取措施。

该政令指出北京当局可能使用TikTok拥有的美国用户个人数据，因此对美国的“国家安全构成威胁”。

但是，中国字节跳动ByteDance公司反驳这个指控，否认他们为中国政府的利益从事间谍活动。法新社说，TikTok在美国拥有1亿用户，在全球拥有7亿用户。

华盛顿地区法官尼科尔斯在本周一的裁决与宾夕法尼亚州（东部）联邦法院于10月30日的判决类似。

另据路透社12月7日消息，华盛顿地区的法官决定阻止实施美国商务部对中国短视频应用TikTok的限制。TikTok称，美国商务部的限制，实际上将使其在美国遭到禁用。

美国商务部对TikTok的限制令禁止新用户从苹果和Alphabet旗下谷歌的应用程序商店下载TikTok。