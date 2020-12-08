英国开始接种疫苗 九旬妇打头阵

英国今天12月8日周二启动接种冠状病毒Covid-19疫苗，先从医务人员和体弱多病及年长人群开始接种，打头阵的是一位90岁的妇人。

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英国今天开启瑞辉疫苗接种。英国第一个批准接种冠状病毒疫苗的西方国家。大家希望这场历史性的疫苗运动，能给抗击冠状病毒大流行的努力带来重大推进。

今天英国第一位接种辉瑞疫苗的，是一位90岁的妇女玛格丽特-基宁（Margaret Keenan）。据路透社今天周二发自伦敦的消息，这位女士今天早晨国际标准时间6点31分在英国中部考文垂的一所医院打了第一剂疫苗。这款疫苗还需第二次注射，身体才有足够的免疫力。之前有消息说，英国女王夫妇也将加入到第一批接种冠状病毒疫苗的行列。

英国是欧洲冠状疫情最惨重的国家，染疫死亡人数超过61000千人。英国也是首个批准使用辉瑞和生物技术公司冠状疫苗的欧洲国家。英国医药监管当局对冠状疫苗开放绿灯的速度之快，引起某些科学家的批评。欧盟预计将在今年年底之前批准疫苗的决定。

英国保守派首相约翰逊昨天庆贺说，这是英国抗议大流行标志性的一天。不过大批量接种还需要时间。他警告大家必须继续遵守目前的各种防疫限制措施。