菅义伟政权支持率大幅度滑坡

日本共同社12月5、6两日实施的日本全国电话舆论调查结果显示，菅义伟内阁的支持率较上次11月调查时大降12.7个百分点，为50.3%。根据《读卖新闻》的4～6日的调查，菅义伟政权的支持率是从前一个月开始下降8个百分点，为61%。JNN5、6两日实施的调查显示，比一个月前下降11.5个百分点，为55.3%，大幅下滑，对于政府应对冠状病毒的感染政策，哪个的调查中“不做正面评价”都超过“正面评价”。

广告 继续浏览后续

菅义伟政府的新冠病毒对策多受诟病，在共同社的调查中“不予好评”的比例占55.5%，37.1%的人“给予好评”。多数受访者在回答防止感染和经济活动应当哪个优先的提问中，包括“倾向于防止感染”在内，认为应当优先“防止感染”的比例总计76.2%。

在共同社的调查中，围绕安倍前首相的“赏樱会”疑云，60.5%的受访者要求传唤前首相安倍晋三到国会作证，57.4%的人要求政府重新调查。

围绕政府的旅游支援项目“Go To Travel”，在日本执政党内也不断出现批评的声音，自民党参议院干部指出：感染扩大不止，Go To不止，国民对此难以理解。

公明党干部也指出：政府奖励旅行，国民的心情就放松了。认为感染扩大和“Go To Travel”有因果关系。

在共同社调查中，有48.1%的受访者认为“Go To Travel”应当全国统一暂时停止，30.1%认为东京都应暂时停止。认为政府一系列应对措施妥当的比例仅为11.6%。