第一道紧急预警：英国建议曾有严重过敏史者不要打辉瑞与BioNTech新冠疫苗

在已经开启的民众初步大范围新冠疫苗接种工作当中，由于出现几例严重反应，英国卫生部门宣布，建议曾经有过严重过敏史的人，不要注射美国辉瑞与德国BioNTech联合开发的疫苗。

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12月9日星期三，英国政府对前一天刚刚开始进行的民众初步大范围新冠疫苗接种发出了第一道紧急预警。预警的起因是两名护士在接种了美国辉瑞与德国BioNTech联合推出的新冠疫苗之后，出现了严重的不良反应。两人在8日星期二接种了疫苗，注射之后很快出现了过敏反应，随后不得不接受治疗，在9日早晨已经感觉好了很多。英国国民医疗服务系统英格兰地区医务主任斯蒂芬-路易斯表示，“两人已经有所好转”。

事实上，这两位护士此前双双有严重的过敏史，平日里随身携带紧急情况下可以使用的肾上腺素。出于谨慎考虑，英国药物和保健产品监管署决定，建议所有曾经有过严重过敏史的人，“不应该接种这种疫苗”，并指出，“这一意见涉及曾发生过的针对其他疫苗出现过的过敏反应，对药物的过敏反应，甚至对食物出现的过敏反应”，但同时表示，“此类现象对于新疫苗来说并无特殊之处，且仅有两人出现严重反应，因此疫苗的大规模注射工作不会受阻”。目前英国的疫苗初始阶段主要针对老年人和医护群体。