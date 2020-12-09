美国媒体报道中国女间谍方芳曾活跃于美国政界色诱官员现已逃回中国
发表时间：
日前美国政治新闻网站Axios报道，有中国女间谍嫌疑的华人方芳（Christine Fang），曾一度活跃于美国主流政治圈，色诱美国官员。9日美国中文报纸《世界日报》引述Axios报道说，方芳与中国驻旧金山总领事馆有直接联系。
方芳在旧金山湾区主要的活动时间段是2011年至2015年，当时她的年龄大约是30岁左右。《世界日报》采访多位湾区政界和社区人士，不少人都记得方芳这个人，并且提及她姣好的外型，驾驶好车。
报道说Axios披露了大量美国官方对于方芳的调查，包括她如何一步步打入政治圈，同时和一些政治人物有性关系的细节，其中就包括旧金山湾区的两位现任的国会议员，一位是罗康纳（Ro Khanna），另一位是斯威威尔（Eric Swalwell）。
因为加州检察长贝西拉被拜登任命为新内阁成员，斯威威尔目前是替补州检察长的热门人选。当年斯威威尔和方芳来往较多。方芳还曾经帮助史沃威尔竞选，并且推荐人选进入他的办公室实习。斯威威尔办公室日前回应此事时表示，得知方芳因为疑似间谍背景受调查之后，就立刻切断了与她的关系，已经多年没有和方芳来往。罗康纳则表示不记得方芳其人。
根据美方的调查，方芳通过与政治人物的直接联系，发挥影响力，但未有明确说明她具体的情报工作以及间谍行动，只是透露方芳和旧金山中领馆有直接联系。
Axios报导也惊爆方芳曾经和两名美国中西部的市长有过亲密关系，她声称和一名年长的中西部男性市长是恋人；方芳和另一名俄亥俄州的市长在车内发生性关系，当时车内有联邦调查局（FBI）安装的监控设备。
搜索方芳的脸书，上面保留了大量她和美国政治人物的合影，包括许多现任旧金山和加州的官员。方芳2015年突然离开美国回中国，之后再也没有回来。
电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里订阅