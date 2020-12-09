美最高院拒绝为特朗普反转宾州失败争取更多时间

12月8日星期二，美国最高法院作出不予受理的决定，拒绝为特朗普反转宾夕法尼亚州败局争取更多时间，照其要求冻结确认选举结果所需的选举人团投票。

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美国最高法院目前的9名法官当中，有3位经由特朗普选定，法官们并没有对上述决定做出任何解释，且没有任何异议声音出现。

自从11月3日选举日后，特朗普与其支持者们继续拒绝承认拜登方胜选，并在一系列官司当中指责选举腐败，呼吁司法公正。在多个关键州当中，特朗普发起了诸多案子，大部分已经被法庭予以否定答复。德克萨斯州共和党人在周二诉诸最高院，要求其宣布4个关键州结果无效，但法新社指出，专家们“对他们获得成功的几率，并不乐观”。

本次遭拒的由宾州共和党众议员麦克-凯利主导的对该州邮寄投票合法性提出的挑战，可谓是特朗普的关键一战。在遭到州最高法院否定答复后，特朗普阵营遂紧急转战国家最高法院，呼吁冻结相关所有的选举操作，包括确认选举结果所需的选举人团投票，以便争取更多司法程序所需的时间。本次美国最高法院予以驳回，法新社华盛顿站指出，这可以被视为“最高院不愿被卷入后选举时代纠纷的一种态度”。