联合国人权事务高级专员关切香港、新疆问题

联合国人权事务高级专员巴切莱特（Michelle Bachelet）12月9日对香港“急速缩小的”公民和民主空间表示关切，并敦促特区政府的司法部门维护正当程序和公正审判的权利。

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巴切莱特当天在日内瓦的一次新闻发布会上说，“最近因去年发生的抗议活动而被定罪的活动家有可能对行使基本自由造成更广泛的寒蝉效应。”她指的是已解散的香港众志前秘书长黄之锋、前成员周庭及前主席林朗彦因去年6月21日号召群众包围警察总部被判刑。

此外，香港《苹果日报》创办人黎智英等3人，3日被以诈欺罪逮捕，港警8日以涉及今年未经批准的“七一大游行”等多项罪名为由，拘捕前立法会议员梁国雄、胡志伟和朱凯迪，以及民间人权阵线召集人陈皓桓，东区区议员曾健成、徐子见和陈荣泰，以及社会民主连线成员邓世礼等8人，一系列针对香港民主派人士的打压事件。

会上，巴切莱特还对中国新疆地区“一连串严重侵犯人权的行径”表达关切，并说，希望来自她办公室的一个小组能够在2021年上半年前往中国，为她到访中国预做准备。目前巴切莱特团队正和北京方面商讨这次访问事宜。