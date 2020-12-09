调查显示，中国等多国新冠防疫措施违背民主规则

国际人权日到来前夕，总部设在斯德哥尔摩的国际非政府组织国际民主和选举援助学会9日发表报告认为，超过60%的国家以因应新冠疫情为由，采取了违反人权或违背民主规则的措施。而且，这种情况不仅仅发生在专制国家。

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2019年底自中国武汉向世界各地传播的新冠病毒疫情不仅引发公共卫生危机，重创各国经济，也不同程度导致一些国家人权及民主运作状况恶化。

专注研究全球民主状况的国际民主和选举援助学会这份调查几乎覆盖全球所有国家。调查分析了各国在22个领域的不同措施，以确定这些措施是否有违民主原则，但分析不考虑这些措施在防疫领域是否有效。以防疫为名限制新闻自由、过度使用武力、强制关押患者等措施，都被这项调查看作是有违人权或民主规则 。

违背民主规则，中国第四；尊重民主原则，台湾列入典范

结果显示，61%的国家在至少一个与民主自由权利相关的领域，采取了至少可以看作是“非法、不成比例、没有时间限制或不必要”的措施。在可以被看作是民主体制的国家中，有这种措施的国家比例为43%。这一比例在被看作是专制体制的国家中，则达到90% 。该学会秘书长向法新社表示，令人意外的不是在专制国家发生这种违反人权或违背民主规则的行为，而是有这么多的民主国家也采取了与民主自由规则有矛盾的措施。

调查涉及行动自由、言论自由、新闻自由等共22个领域。结果显示，民主体制下的印度在其中9个调查领域中都采取了“令人不安”的措施。在所调查国家中排名第一。 尾随其后的是阿尔及利亚和孟加拉国。

中国位居第四，在8个领域中有违反人权或违背民主规则的措施。俄罗斯在6个领域的措施令人不安，是第一个被点名的欧洲国家。欧洲联盟有5个成员国被点名。 传统民主大国中，只有美国因在两个被调查领域的措施违背人权或民主规则被点名。

冰岛、芬兰、新西兰、台湾、日本等地则被报告认为是既有效控制了疫情，又遵守了民主规则的典范。