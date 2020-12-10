拜登·亨特自曝因税务问题接受联邦调查 拜登对儿子经历挑战感到骄傲

美国总统当选人拜登（Joe Biden）之子亨特（Hunter Biden）周三宣布，自己因税务问题，正在接受德拉瓦州联邦当局调查。拜登交接团队声明， 拜登对儿子经历艰难挑战，变得更强大感到骄傲。

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亨特透过拜登交接团队发布声明指出：“昨天我首度得知，德拉瓦州检察官办公室通知我的法律顾问，他们正在调查我的税务纪录。” 亨特在一个声明中还说，他非常认真看待此事，不过他相信经由专业客观地审查，会证明他合法且妥当地处理他的税务。

拜登交接团队今天发布声明，表示拜登对儿子深感骄傲，称亨特经历艰难的挑战，包括近几个月来的恶意人身攻击，这只会让他更强大。

法新社报导，亨特在披露此事时并未提供其他细节，但此事必定将重燃共和党人对拜登家族的怒火，包括亨特的生意往来，以及拜登担任副总统期间在乌克兰推动反贪腐行动。

美国有线电视新闻网（CNN）报导指出，据2名对这项调查做简报的人士说法，这项调查审查多项财务问题，包括亨特和同僚是否在外国生意往来中违反税务和洗钱相关法律，特别是在中国。消息人士向CNN透露，时间点上早于司法部长巴尔（William Barr）上任。

纽约时报援引熟悉该调查的匿名消息来源报道，该调查于2018年底开始，其中包括对税法“潜在的刑事违法行为”的调查。

特朗普在总统大选期间将拜登家族称为“犯罪企业”，他尤其指出了是当他的父亲担任奥巴马副总统时，亨特·拜登在乌克兰和中国的事务。

路透社称目前无法证实CNN这项报导。德拉瓦州检察官办公室拒绝对此事做出评论，也无法立即联击上亨特的律师寻求置评。

今年50岁的亨特身分为一名律师，曾创立谘询和投资公司，从事私募股权，此外也担任美国铁路公司（Amtrak ）等多个组织的董事。长期以来一直在与酒精和毒品斗争。。

法新社报道，之前一份保守的美国小报声称获得了笔记本电脑硬盘驱动器的副本，亨特·拜登据称留在德拉瓦州的一家维修店，但从未取回。 据称，商店所有者在复制计算机内容后将其移交给了联邦调查局。

电脑中一封2015年收到的电子邮件中，乌克兰布利斯玛公司管理层的一位成员将感谢拜登邀请去“华盛顿”和会见了他当时“任副总统的父亲的机会”。

唐纳德·特朗普（Donald Trump）在11月3日总统大选之前两人之间的最后一场辩论中，就此问题抨击了民主党对手，指控他允许儿子这样做。 乔·拜登为自己辩护说：“我一生从未从任何外国来源获得过一分钱。