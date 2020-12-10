美国斡旋-摩洛哥同意与以色列关系正常化

摩洛哥12月10日证实它将尽快和以色列恢复外交关系。美国能够承认摩洛哥对有争议的西撒哈拉领土拥有主权，这也被看作是历史性的决定。埃及总统塞西10日表示，这是该地区迈出了重要一步。对西撒哈拉领土提出要求的波利萨里奥(Polisario)阵线言辞批评特朗普在这个问题上的立场。

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美国总统特朗普和摩洛哥国王穆罕默德六世通了电话, 摩洛哥国王穆罕默德六世表示，他的国家将“尽快恢复与希伯来国的官方联系和外交关系”。王室在公报中表示，两国在近期将开通直航航班。

西撒哈拉曾经是西班牙的殖民地，1975年，西班牙宣布撤离西撒哈拉，并同摩洛哥和毛里塔尼亚分别签署分治协议，阿尔及利亚支持的波利萨里奥(Polisario)阵线随后也对西撒哈拉提出领土要求，三方为此曾多次发生武装冲突。1979年，毛里塔尼亚宣布放弃对西撒哈拉的领土主权，而摩洛哥与波利萨里奥阵线的武装冲突一直持续至1991年。摩洛哥目前控制着西撒哈拉约四分之三的地区。

摩洛哥外交部强调的是，承认摩洛哥对这一有争议的领土拥有主权，在联合国监督下也提出了自治解决方案，这些显而易见的支持对摩洛哥来说都是“历史性突破”。

摩洛哥于1994年承认以色列，在拉巴特和特拉维夫建立外交机构已有8年之久，直到2000年代初关闭为止。在这个基础上，以色列方面认为，“当今是恢复已存在的关系而不是承认的问题，严格来讲是关系正常化。”

摩洛哥官方声明显示，国王穆罕默德六世“打算为摩洛哥犹太人社区成员和以色列游客往返摩洛哥的人提供直航许可。”在以色列，摩洛哥裔社区约有70万人。 每年有50,000至70,000犹太人访问摩洛哥，其中大多数来自犹太国家。

穆罕默德六世12月10日确保，针对以色列的新措施“绝不会影响摩洛哥对正义巴勒斯坦事业的永久和持久承诺，也不会影响摩洛哥继续有效和以某种方式作出贡献的决心。

穆哈默德六世与巴勒斯坦权力机构主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）进行了交谈，向他保证，他“将永远不会在捍卫巴勒斯坦人民的合法权利方面放弃自己的作用”。王室声明表示，“摩洛哥支持以两个在和平与安全中并存的国家为基础的解决方案，并且事实上谈判仍然是达成最终、持久和全面解决这一问题的唯一途径。

在美国总统特朗普的推动下，摩洛哥是阿拉伯世界中第四个宣布将与以色列关系正常化的国家。这四个国家分别为阿拉伯联合酋长、国巴林和苏丹。