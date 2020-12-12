彭博社雇员范若伊据报与成蕾是好友 彭博内部称范被拘与工作无关

中国当局日前以涉嫌危害国家安全为由，逮捕了彭博社驻北京分社的中国籍雇员范若伊(Haze Fan)。彭博社12月11日报导指，自范若伊失踪四天以来，一直在努力联络中国政府和中国驻美大使馆，试图获取有关范的信息及她的下落。综合消息显示，范若伊与早先因国安问题遭拘的中国官媒主播、澳洲公民成蕾是好友，两人2月时曾为武汉前线医护人员筹募物资。

广告 继续浏览后续

服务于中国官媒中国环球电视网（CGTN）的成蕾（Cheng Lei）8月在北京被当局以“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”为由拘留，至今未获释。成蕾的个人脸书显示，她与12月7日被北京国安部门以相同理由带走的彭博社北京分社雇员范若伊是好友。

成蕾2月曾发文指，与范若伊各自向公司争取前往武汉采访新冠疫情，但未获准，因此两人各自为武汉前线医护人员筹募款项与物资，并在数小时募到逾10万元人民币及其他物资，交给准备到武汉的北京协和医院医生。范若伊另在其Instagram账户上于2018年上传过与成蕾的合影，表示两人友好关系。

彭博社主编米克尔思韦特(John Micklethwait）周五受访指，彭博社将继续跟进事件的进展，并将尽最大努力向范和她的家人提供帮助。他说，“范非常具有天赋，是我们新闻编辑室关键的一员”。他称，这一事件将不会改变彭博社对中国的报道方式，并指“我们打算将继续以与过去完全相同的方式报道中国，我们曾在中国独家报道了很多新闻，我们将继续如此行事”。

据《华尔街日报》援引知情人士的话说，米克尔思韦特、彭博社高级执行编辑马德琳·林（Madeleine Lim）和大中华区执行编辑约翰·刘（John Liu）在电话会议上告诉中国员工，中国当局告诉彭博社，“范若伊被拘留与她的工作无关”。消息人士介绍说，彭博社员工们被告知他们可以继续工作，因为公司认为范若伊被拘留与其工作无关。高层续指，彭博社正在尽力支持范若伊及其家人。

此外，驻华外国记者协会（FCCC）亦在推特上发表了声明，向范若伊表示声援，称对其被逮捕感到担忧，正在向中方寻求了解事件真相。