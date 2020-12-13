联合国呼吁各国宣布气候紧急状态 拜登：上任首日将重回《巴黎协定》

联合国秘书长古特雷斯（António Guterres）12月12日向当天召开的2020年气候雄心峰会致辞表示，呼吁各国尽快实践承诺，为实现温室气体零排放而努力。美国当选总统拜登同日亦指，“美国将在我任职的第一天便重新加入《巴黎协定》”。

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星期六是《巴黎协定》通过五周年，为此，联合国与英法两国，以及智利和意大利共同召开“2020气候雄心峰会”。古特雷斯在会上表示，《巴黎协定》是人类在应对气候变化领域的一个重要里程碑，然而，各方却未能付出足够的行动将《协定》加以落实。他称，“《巴黎协定》签署五年后，我们仍然未能朝着正确的方向前进”，《协定》要求将升温幅度尽可能控制住1.5摄氏度以内，“各国在巴黎所作出的承诺并不足以达成这一目标，而即便是这些承诺都没有得到兑现”。

古特雷斯提出，“如果不能改弦更张，世界在本世纪内就可能出现平均温度上升3摄氏度的灾难性后果。还有谁能否认我们正在面临严重的危机？”他呼吁全球所有的领导人“宣布进入气候紧急状态，直到本国实现碳中和为止”。目前已有近38个国家做出了这一声明，其中主要是欧洲国家，也包括本次峰会联合主办国的英、法和意大利，古特雷斯号召其他国家加以效仿。

古特雷斯称，落实《巴黎协定》不是做不到，而是各国并没有真正去做。“迄今为止，20国集团成员在应对疫情的经济刺激和援助计划中，还将50%以上的资金用于化石燃料生产和消费，而不是低碳能源。这是不可接受的。”他称，这种做法相当于向未来的子孙后代“借”了上万亿美元的资金，让他们背上气候变化和环境破坏的沉重负担。

为了避免这种情况，古特雷斯指出，“联合国2021年的核心目标之一，就是到本世纪中叶，建立一个真正的碳中和全球联盟”。但他强调，仅仅承诺未来是不够的，“现在就必须实施真正的减排，到2030年，让全球排放水平比2010年下降45%。这一目标必须在《巴黎协定》各缔约国经过修改和提升的国家自主贡献方案中得到充分体现”，各国必须在明年于英国格拉斯哥举行的第26届联合国气候变化大会之前提交上述方案。

拜登同日承诺，将在任职的第一天带来美国重新加入《巴黎气候协定》，并会在首 100 天内召集主要经济体的领导人参加气候峰会。他亦重申竞选承诺，于 2050 年或之前把美国的排放量减至零。他通过推特重申立场，“我们将团结世界，令应对气候危机的进度越来越快、越来越长远”。此外，中国官方早前宣布将在 2060 年成为“零碳排放国家”，国家主席习近平于周六的气候峰会上，再进一步发表中国改善能源效率、增加风能和太阳能的中期目标，但针对欧盟计划向减排量不及欧洲 27 国的国家征收关税，他则警告称，“单边主义将无处可走”。